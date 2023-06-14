"ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة"... اليكم طقس الأيام المقبلة!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل ، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مع تشكل ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ورطب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة، حيث يتأثر لبنان تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى بعد ظهر يوم السبت حيث تنحسر تدريجيا مع بعض التقلبات المحلية حتى بداية الأسبوع المقبل.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات المنوسطة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل ، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مع تشكل ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.

الجمعة: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل ملحوظ على الجبال وفي المناطق الداخلية وبداية انخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية ثم تنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات فتصبح الأجواء مهيأة الى هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية اعتبارا من المساء.