سيناريوهان لا ثالث لهما اليوم

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عشية الجلسة تصاعدت اللهجات والهجمات وتعدّدت السيناريوهات حول مصيرها، وما يمكن ان تنتهي اليه في حال انعقادها مكتملة النصاب، لتنحصر في سيناريوهين لا ثالث لهما: الاول عدم اكتمال نصابها عند انعقادها، فيعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيلها إلى موعد لاحق.



والثاني تنعقد مكتملة النصاب وفور فرز الأصوات في الدورة الاولى تفقد نصابها ولا تنعقد في الدورة الثانية، لأنّ اياً من المرشحين لا ينتظر ان ينال تأييد أكثرية الثلثين من الدورة الاولى وهي 86 صوتاً، وفي هذه الحال تُرفع الجلسة ويتفرّق بعدها الكتل والنواب ويغادرون المجلس بانتظار موعد جلسة جديدة.