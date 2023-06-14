الشرق الأوسط السعودية: لودريان في بيروت: لن يكون في مقدور باريس أن تعيد عقارب ساعتها إلى الوراء

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بعض ما جاء في مقال محمد شقير في الشرق الأوسط السعودية:

إن الاستحقاق الرئاسي مع وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان إلى بيروت سيدخل في مرحلة سياسية جديدة لن يكون في مقدور باريس أن تعيد عقارب ساعتها إلى الوراء إذا ما توخت من لقاءاته بالقيادات السياسية تعويم مبادرتها الرئاسية، على قاعدة أن سليمان فرنجية يبقى المرشح الأقرب والأسهل لإنهاء الشغور الرئاسي.

وفي هذا السياق، يقول مصدر دبلوماسي غربي إن تكليف باريس بالملف الرئاسي بتفويض أميركي وبعدم ممانعة من الدول الأخرى الأعضاء في اللجنة الخماسية، لم يعد قائماً على بياض، لأنها اصطدمت برفض تتزعمه غالبية القوى المسيحية، وهذا ما يدعوها لمراجعة حساباتها بحثاً عن المخرج الذي يطوي صفحة استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية.