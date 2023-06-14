إصابة جندي سوري في قصف إسرائيلي استهدف نقاطاً قرب دمشق

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الشرق الأوسط: أصيب جندي سوري بجروح خطيرة، فجر اليوم (الأربعاء)، جرّاء قصف جوّي إسرائيلي استهدف نقاطاً قرب دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله، إنّ «العدو الإسرائيلي نفّذ عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق».

وأدّى القصف إلى «إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية»، وفق المصدر.

وأكّد المصدر أنّ «وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.