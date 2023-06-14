عناوين الصحف ليوم الأربعاء 14 حزيران 2023

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الأخبار: الفراغ...

الديار: جلسة «الاحجام» تتوضّح اليوم لمرشحي الفريقين... وإنهاء الشغور ينتظر التسوية

الانظار تترقب «لو دريان» وما سيحمله من وساطة ونتائج مباحثات الدول الخمس

التشكيلات العسكرية الى الاسبوع المقبل... وصرخة لوقف الادوية المزوّرة والمهرّبة

نداء الوطن: باسيل يطالب "الثنائي" بوقف التدخل في شؤون "التيار"

منازلة ساحة النجمة اليوم: مرشح الدولة X مرشح الدويلة

اللواء: حسابات رقميَّة في البرلمان اليوم.. وحسابات دولية في موازين المصالح والضغوطات

باسيل يرمي «الأزمة داخل تياره» على الثنائي.. ومواجهة «حلف الخصوم» بالثلث النيابي المعطِّل



النهار: الجلسة الـ12: أزعور فائزاً... ولا رئيس

الجمهورية: جلسة اليوم في مهب النصاب



البناء: اليوم يقفل الباب امام انتخاب رئيس الجمهورية حتى إشعار آخر وسط استعصاء التوازن السلبي / مؤيدو فرنجية: فارق أصوات الدورة الأولى تكرار تصويت عام 70 بـ 45 سركيس و38 فرنجية / فك وتركيب كتلة التغيير والمستقلين وتصويت التيار تحت الأعين اليوم… وحجم الكتلة الثالثة /



l'orient le jour: Dans la tête de Jihad Azour