أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 حزيران 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر نيابي إن الثنائي يؤكد أن لا تراجع عن تبني ترشيح فرنجية مهما طال الوقت، لكنه لا يستطيع إنكار أن تقاطع أزعور أعاد ترشيح قائد الجيش إلى الطاولة والأميركيون يعتقدون أن رفض حزب الله لترشيحه لم يعُد بالتشدّد ذاته، لأن التضامن مع التيار في رفض الترشيح زال من الأسباب والانفراجات الإقليمية قد تزيل الهواجس.

خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن المعادلة الخارجية التي أنتجت التقاطع على أزعور لن تتفكّك قبل ستة شهور على الأقل، بينما كانت المعادلة التي سبقتها قد تكفلت بتفكيك تحالف معوض ومهدت لانتخاب فرنجية، لكن التفاوض الفعلي على مصير التقاطع والرئاسة يُجريه الأميركي على تلال كفرشوبا ويبدو أن المقاومة تقرأ الأمور بعناية.

اللواء: أسرار

همس

يعترف دبلوماسي لبناني بفروقات تفاوضية واسعة بين الوزير دي شاريت أيام عناقيد الغضب والوزير لودريان حول الرئاسة اللبنانية!



لغز

يجزم قطب نيابي بأن مفاجآت تصويتية ستكون لصالح مرشحه، مكتفياً بالدعوة الى انتظار النتائج!





نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ نائباً من دائرة بيروت الأولى، محسوباً على الخطّ السيادي، أبلغ سائليه خلال الساعات الماضية، أنّه لم يحسم قراره الانتخابي بعد.

يرجّح أن يغيب بعض النواب عن الجلسة الانتخابية لدواعٍ صحية جدية.

فوجئ موفدا مرجع روحيّ بجواب مرجع نيابي بارز على سؤالهما: لماذا لا تدعو إلى الحوار؟