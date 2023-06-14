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الجلسة اليوم ستنتج تسوية ولو بعد حين

14
JUNE
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

سواء انعقدت جلسة إنتخاب الرئيس او لا، وانطلاقاً مما ستحمله من بدء مرحلة جديّة انتخابية، فهي ستفتح باب التسابق الفعلي نحو القصر الجمهوري، وستدفع بكل الافرقاء السياسيين والمعنيين بالملف الرئاسي، للبحث عن تسوية جديّة وسط الدعوات الخارجية للانتهاء من هذا الاستحقاق، منعاً لتمديد الفراغ لان القرار اتخذ بوقف هذه الصورة القاتمة، وفق ما اشارت اليه مصادر ديبلوماسية نقلها عدد من النواب.

 

وفي السياق ثمة مخاوف من قبل مراقب سياسي، عايش فترات من الانتخابات الرئاسية في لبنان، قائلاً لـ «الديار»: هذه الجلسة ستنتج تسوية ولو بعد حين، وهذا هو الشيء الايجابي منها، لانّ أياً من المرشحين أزعور وفرنجية لن يصل الى القصر الجمهوري، فالاول سيحصل على ما يقارب الـ 56 صوتاً، بينما الثاني سينال 43 صوتاً، أما باقي النواب فيمكن إطلاق تسمية المتردّدين عليهم، وسوف يتوزع تصويتهم بين الخيار الثالث والاوراق البيضاء والشعارات الوطنية.

 

اما فحوى الجلسة فسوف تفتح باب التسابق الفعلي نحو بعبدا، وستدفع بكل الافرقاء السياسيين والمعنيين بالملف الرئاسي، الى البحث عن تسوية جديّة وسط الدعوات الخارجية للانتهاء من هذا الاستحقاق، منعاً لتمديد الفراغ لان القرار اتخذ بوقف هذه الصورة القاتمة، وفق ما اشارت مصادر ديبلوماسية نقلها عدد من النواب

الديار
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