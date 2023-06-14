غياب الخطة ب لفريق الممانعة المستمر في دعم فرنجية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يمكن إطلاق تسمية «جلسة الاحجام» على ما سيجري قبل ظهر اليوم في ساحة النجمة، وهذا ما يهم الفريقين، اي إظهار قوة مرشحيهما ليس اكثر، بعد طول انتظار وجولات عملية للحصول على نسبة اصوات تتخطى المرشح الاخر، من دون ان يكون هنالك وجود للدورة الثانية التي ستغيب بالتأكيد، بالتزامن مع غياب الخطة ب لفريق الممانعة، المستمر في دعم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، فيما على خط الفريق المعارض، ووفق ما اشارت مصادره لـ «الديار» رداً على سؤال حول هوية المرشح الثالث، الذي سيدعمونه بعد تسمية مرشحين هما ميشال معوض وجهاد أزعور، فكان الجواب: «البحث دائماً جار عن حلول للوصول الى نتيجة مرضية توافقية».