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الحدث الرئاسي اللبناني لن يكون غداً في ساحة النجمة، بل الجمعة في باريس.

13
JUNE
2023
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مقدمة نشرة أخبار الOTV

الحدث الرئاسي اللبناني لن يكون غداً في ساحة النجمة، بل الجمعة في باريس.
فصحيح ان المجلس النيابي يشهد غداً عراضة سياسية بعنوان “جلسة انتخاب رئيس” ستكون الثانية عشرة منذ بدء المهلة الدستورية، الا ان الانظار تتجه منذ اليوم نحو العاصمة الفرنسية، التي ستشهد لقاء بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفق ما اعلن الاليزيه اليوم، على ان يكون الملف اللبناني بطبيعة الحال في صدارة الملفات المطروحة، خصوصاً ان اللقاء يأتي قبل يومين من وصول الموفد الخاص الجديد للرئيس الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين الى بيروت، في اقامة طويلة تمتد على مدى خمسة ايام.
وبالعودة الى مشهدية ساحة النجمة غداً، وقبل اقل من اربع وعشرين ساعة على انعقاد الجلسة كما هو مفترض، يبدو المشهد كما يلي:
مرشح التقاطع بين التيار الوطني الحر والجزء الاكبر من المعارضة متقدم على مرشح حركة أمل وحزب الله، لكنَّ انعقاد الدورة الثانية مستحيل. أما الفارق في الاصوات، فينتظر نهاية الدورة الاولى، في انتظار حسم بعض المترددين لمواقفهم بين المرشحين (2) الاساسيين والورقة البيضاء او الاسماء الاخرى المحتمل ان تنال اصوات بعض النواب. هذا مع العلم ان اي مشاورات داخلية وخارجية تلي الجلسة، ستأخذ بالاعتبار مؤشرات الارقام.
غير ان خلاصة الجلسة سياسياً، اوجزها مسبقاً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالآتي:
أولاً: لا يقدر احد على تخطي المكوّن المسيحي باستحقاق مفصلي مثل رئاسة الجمهورية.
وثانياً: لا نقبل ان يكسرنا احد وان يفرض علينا رئيساً، كما اننا لا نكسر أحداً ونفرض عليه رئيس جمهورية.
اما الابرز، فإعلان باسيل ان جلسة الغد ليست نهايةً للعلاقات والتفاهمات، بل بدايةُ مسارٍ للحل. فنحن منفتحون على الحوار، قبل الجلسة وبعدها، ومدركون بألا رئيس الاّ بالحوار والتوافق. فالمشكلة ليست عندنا، والحل باتفاق الجميع على الرئيس والبرنامج، لأن الرئيس بلا برنامج لن يكون الحل.

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