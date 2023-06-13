A + A -

شكل السجال الذي وقع بين وزير السياحة وليد نصار،ووزير الاقتصاد امين سلام نجم جلسة مجلس الوزراء بامتياز ولاسيما بعد الكلام الذي سرّب عما دار من نقاش بين نصار وسلام.

فبحسب معلومات خاصة لموقعنا ، شكل تنفيذ وزير السياحة للقرار الذي اصدره مجلس الوزراء في جلسته السابقة حول مشاركة لبنان باكسبو قطر الزراعي والذي فوض وزير السياحة تعيين الطاقم الاداري حفيظة وزير الاقتصاد.

وفي التفاصيل، ان نصار نفذ قرار مجلس الوزراء وقام بتعيين كل من مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ومدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر ضمن الطاقم الاداري فاعترض الوزير سلام معتبرا ان هناك تعديا على الصلاحيات علما ان نصار كان اتصل بكل الوزراء المعنيين لوضعهم بجو التعيين الاداري ومن ضمن هؤلاء اتصل بسلام لكن الاخير بعث له برسالة بانه مشغول وعمد في اليوم التالي الى مراسلة الوزير نصار بان قراره فيه تعد على الصلاحيات وانه سيطلب من الرئيس ميقاتي التراجع عنه فابلغه نصار بوضوح بانه نفذ اداريا قرار مجلس الوزراء.

هذا الواقع دفع بنصار الى وضع ميقاتي بجو ما يحصل فاتصل به قبل الجلسة طالبا منه التصرف وفق ما يراه لمصلحة لبنان وطلب منه اخد الكلام في جلسة اليوم ولاسيما ان كلاما وصل الى اذان نصار نقله سلام لعدد من الوزراء مفاده ان وزير السياحة يريد ان يقدم "تنفيعة" لاخيه زياد نصار ، ما يشكل افتراءات من سلام بحق نصار واخيه ؛ لذا طلب نصار من ميقاتي الكلام في بداية الجلسة تمنى ميقاتي على نصار الكلام لكن في ختام الجلسة وهذا ما حصل.



كواليس الاشكال ترويها مصادر متابعة بان نصار اخذ الكلام بالفعل قبل ختام الحلسة وشرح امام ميقاتي بانه نفذ وطبق قرار مجلس الوزراء فاصدر قرارا اداريا تنفيذا لقرار الحكومة (المرفق ادناه)، موضحا ان تفويضه اتى نتيجة خبرته الطويلة والكبيرة بمجال المؤتمرات الدولية مذكّرا الجميع على طاولة الحكومة، بانه يوم تعين وزيرا استقال من كل مهامه بالشركات الخاصة واتخذ قرارا بعدم اخذ اي عمل مع القطاع العام.

وكشف نصار امام جميع الحاضرين على طاولة الحكومة بانه بادر الى الاتصال بسفيرة لبان في قطر السيدة فرح بري كما بوزير البيئة السابق فادي جريصاتي وبكل الوزراء المعنيين طالبا منهم عدم التداول باسم اخيه زياد وان هذا الموضوع (تنظيم اكسبو قطر) لا يهمه وهو خارج هذا البحث.

اكثر من ذلك كشف نصار ان اخاه زياد لا يعرف اصلا باب وزارة السياحة ولا الوزراء،ولا الوزارات وتوجه لسلام ، بكلام عالي السقف وبنبرة عالية قال له على مسمع الجميع : " خيي مش متل خيك مستشار عندي وبسلمو ملفات واذا في شي بينحكى عن خيّك انا ما بحكيه لان انا بحترم حالي، لذا عليك ان تعتذر وتسحب الكلام الذي قلته بحقي وبحق اخي لان كلامك هذا جائر ومنلف للحقيقة ، فما كان من سلام الا ان رد بالقول : انا ما بعتذر ؛ فرد نصار عليه منفعلا بالقول : اذا بدك تعمل انت دولة الرئيس بتعمل على الكل بس مش عليي ؛ بس مش عليي فاحتد سلام وقال : بلا بهورة بعمل عليك وعلى اللي اكبر منك...

فاصر نصار على وجوب ان يعتذر سلام وختم حديثه قائلا :

نحن من ايام الثورة قلنا : مش كلن يعني كلن " اما انت فتأتي اليوم لتخبى اخطاءك؛ لا "مش كلن يعني كلن" نحنا ناس اوادم ندرك كيف نفصل بين القطاع العام والخاص! ورفع بعدها ميقاتي الجلسة!