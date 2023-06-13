مولوي يستقبل النائب شربل مارون رافقه وفد من قرى قضاء البقاع الغربي

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استقبل معالي وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون رافقه وفد من قرى قضاء البقاع الغربي ضم رئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيى ضاهر ونائبه رئيس بلدية خربة قنافار طوني شديد ونائب رئيس اتحاد بلديات السهل رئيس بلدية المنصورة داني الجاويش ورئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب الاستاذ نجيب فارس وعدد من رؤساء البلديات وفعاليات من القضاء بحضور مسؤولة البلديات في الوزارة السيدة نجوى سويدان وجرى التداول بكافة شؤون ومشاكل المنطقة وتم التوافق على متابعتها مع معالي الوزير والدوائر المختصة في الوزارة وايجاد الحلول المناسبة لها .