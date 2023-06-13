حرفوش يلتقي نائب رئيس البرلمان الأوروبي… استقبال لافت ودعم كبير

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حضر صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الاوروبي - ستراسبورغ، وقد استقبله رسمياً نائب رئيس البرلمان اوسمار كاراس، كما التقى حرفوش عدداً من النواب الأوروبيين.

وحثّ حرفوش النواب على التصويت لصالح إقرار قانون فرض عقوبات على اللبنانيين المتهمين بالفساد، كما المتورطين بالمخطط الذي فبركته السلطة ضد حرفوش للنيل منه والقاء القبض عليه بطريقة غير شرعية.

وبحسب المعلومات، فأن نائب رئيس مجلس البرلمان الاوروبي شدّد على دعمه لحرفوش لانفتاحه على الأديان والثقافات إضافة إلى نضاله في مجال حقوق المرأة بالحصانة وإعطاء الجنسية لأولادها.

لكن اللافت كان الطريقة التي تم فيها استقبال حرفوش، خصوصًا أنه في الآونة الأخيرة تسربت معلومات عن نية أوروبية لدعم حرفوش في لبنان.