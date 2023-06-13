أمين سلام: الموسم الحالي واعد بالقمح

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ذكر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّ "من المشكلات التي تواجهنا موضوع القمح الذي سعينا جاهدين بين وزارتي الاقتصاد والزراعة لتطوير زراعة القمح الطري، ولو ضمن نسب معينة سنويا، ولكنها بداية جيدة".

وعقب جلسة مجلس الوزراء، أشار إلى أنّ "الموسم الحالي واعد بالقمح الطري والقاسي، وعلينا واجب دعم المزارع، وأن نشتري محاصيل القمح منهم".

ولفت سلام إلى أنّ "في جلسة اليوم لم نتطرق الى الموضوع تفصيلا ولكننا في الجلسة المقبلة، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وأنا سنقدم كل التفاصيل ومدى الحاجة، وسنضع رقمًا بالكلفة لتأمينه لأننا ملزمين بشراء القمح ضمن سلة الامن الغذائي".