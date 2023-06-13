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سلسلة توضيحات من أنطوان أزعور حول الإتهامات التي طالته

13
JUNE
2023
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أصدر السيد أنطوان أزعور بياناً توضيحياً جاء فيه:

رداً على ما أثير في الآونة الأخيرة من مغالطات تتعلق بشركة Batco في لبنان وصاحبها الاستاذ انطوان ازعور، نوضح الاتي:


1- لا علاقة لمجموعة باتكو اوللسيد انطوان ازعور بمشروع مطمر برج حمود لا من قريب ولا من بعيد.
2- بالنسبة لمشروع سد المسيلحة فقد التزمت تنفيذه الشركة الايطالية “IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO” S.P.A. سنة 2013، في سياق مناقصة عالمية شاركت فيها شركات دولية عدة، لا علاقة لمجموعة Batcoبها. ولاحقاً، تعاونت شركة Batco مع شركةMaltauro لإكمال الأعمال في المشروع المذكور، وتجدر الاشارة ان الشركة واجهت ولا تزال خسائر مالية وباتت لها مستحقات مالية باهظة لم تسدد بعد، وهي بحالة نزاع مع وزارة الطاقة. وقد قامت الشركة بتنفيذ كامل موجباتها التعاقدية، وان عدم اكمال السد يعود الى عدم توفر الاعتمادات.
3- تعمل مجموعة Batco للهندسة والتعهدات منذ تأسيسها سنة 1995 في لبنان وفي اكثر من 11 دولة اوروبية وخليجية باعلى درجة من الجودة والشفافية. وتوقفت الشركة عن المشاركة في كل مناقصات الوزارات والإدارات اللبنانية العامة منذ أكثر من سبع سنوات، وبقي عليها انجاز عقود الالتزامات التي سبقت هذا التاريخ.

4- ان مجموعة Batco لم تلتزم أي مشاريع من أي وزارة تولّاها وزراء التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل. وليست هناك اي علاقة خاصة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
ولم تلتزم الشركة طوال تاريخها العائد الى سنة التأسيس 1995 حتى اليوم أي مشاريع من وزارة الطاقة والمياه في لبنان.

ليس للسيد انطوان ازعور اي استثمارات خاصة في لبنان، ويصر على التعامل بشفافية كاملة وهو مستعد للرد على أي استفسار أو تقديم أي مستندات تدعم ما ورد أعلاه.

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