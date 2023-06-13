مسؤولة أميركية تتصل ببري عشية الجلسة.. وهذا ما دعته إليه!

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أشارت مصادر “الحدث” إلى أن وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند اتصلت برئيس مجلس النواب نبيه برّي، وقد أكد متحدث باسم وزارة الخارجية حصول الاتصال من دون الإدلاء بكثير من التفاصيل، لكن ما تسرّب يشير إلى أنّ المسؤولة رقم 3 في الخارجية الأميركيّة دعته إلى قيادة العملية الانتخابية، مشددة على أن الولايات المتحدة تتمنّى أن يحدث هذا الأمر من دون عراقيل.

وكان بري في الاتصال متفائلًا بأنّ العملية الانتخابية ستحصل، ولم يتضح إن كان التزم بمتابعة الجلسات الانتخابية من دون فقدان النصاب، أو إن كان التزم بعقد الجلسات الانتخابية إلى أن تصل إلى نتيجة.