الجامعة اللبنانية: مواعيد مباراة الدخول لشهادة الإجازة التعليمية في كلية التربية

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أعلن عميد كليّة التربية في الجامعة اللبنانية في بيان، "تحديد مواعيد إجراء امتحانات مباراة الدخول لشهادة الإجازة في التربية والإعداد لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي (حلقة أولى وثانية) في الاختصاصات الآتية: تربية الطفولة المبكرة، تعليم اللغة العربيّة في المرحلة الابتدائيّة، تعليم اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية، تعليم اللغة الانكليزيّة في المرحلة الابتدائية، تعليم الرياضيات في المرحلة الابتدائيّة، تعليم العلوم في المرحلة الابتدائية، تعليم الاجتماعيات في المرحلة الابتدائيّة، تربية بدنية ورياضيّة، تربية موسيقية، تربية فنية (فنون تشكيليّة) للعام الجامعي 2023 - 2024 وفقاً للآتي:

الامتحانات الخطيّة في الثقافة العامّة باللغتين العربيّة والأجنبيّة لجميع المسارات التخصصيّة يوم الثلاثاء الموافق 26 أيلول 2023.

الامتحانات الخطيّة في مادة الاختصاص للمسارين التخصصيين: تعليم العلوم وتعليم الرياضيّات يوم الاربعاء الموافق 27 أيلول 2023.

ج- الامتحانات العمليّة للطلاب المقبولين في الامتحانات الخطيّة للمسارات التخصصيّة: تربية بدنيّة ورياضيّة، تربية موسيقيّة وتربية فنيّة (فنون تشكيليّة) يومي الخميس والجمعة في 5 و 6 تشرين الأول 2023.

د- الامتحانات الشفهيّة يومي الخميس والجمعة في 12 و 13 تشرين الأول 2023.

هـ- تُقدّم الطلبات الكترونياً Online)) على الرابط:

الفرع الأوّل: bit.ly/pedagogyone

الفرع الثاني: bit.ly/pedagogytwo

و- تُقدّم الطلبات حضورياً في مبنى الفرع الأوّل أو الفرع الثاني اعتباراً من:

- يوم الاثنين الموافق 3 تموز 2023 ولغاية يوم الخميس الموافق 27 تموز 2023 ضمناً

- يوم الاثنين الموافق 4 أيلول 2023 ولغاية يوم الخميس الموافق 21 أيلول 2023 ضمناً

وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع

من الساعة ٩:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً".

المستندات المطلوبة:

طلب الإشتراك معبئاً بالمعلومات المطلوبة مطبوعاً وموقّعاً من الطالب (تجدونه على الرابط الالكتروني المعتمد).

إخراج قيد إفرادي أو صورة مصدّقة عنه أو صورة مصدّقة عن الهويّة.

نسخة مصدّقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - أو ما يعادلها (أو طلب الترشيح للعام الدراسي 2022-2023 في حال عدم صدور الشهادات الرسميّة).

صورتان شمسيّتان مصدّقتان من المختار.

طابع أميري تُحددّ قيمته لاحقا".