living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجامعة اللبنانية: مواعيد مباراة الدخول لشهادة الإجازة التعليمية في كلية التربية

13
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن عميد كليّة التربية في الجامعة اللبنانية في بيان، "تحديد مواعيد إجراء امتحانات مباراة الدخول لشهادة الإجازة في التربية والإعداد لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي (حلقة أولى وثانية) في الاختصاصات الآتية: تربية الطفولة المبكرة، تعليم اللغة العربيّة في المرحلة الابتدائيّة، تعليم اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية، تعليم اللغة الانكليزيّة في المرحلة الابتدائية، تعليم الرياضيات في المرحلة الابتدائيّة، تعليم العلوم في المرحلة الابتدائية، تعليم الاجتماعيات في المرحلة الابتدائيّة، تربية بدنية ورياضيّة، تربية موسيقية، تربية فنية (فنون تشكيليّة) للعام الجامعي 2023 - 2024 وفقاً للآتي:

الامتحانات الخطيّة في الثقافة العامّة باللغتين العربيّة والأجنبيّة لجميع المسارات التخصصيّة يوم الثلاثاء الموافق 26 أيلول 2023.
الامتحانات الخطيّة في مادة الاختصاص للمسارين التخصصيين: تعليم العلوم وتعليم الرياضيّات يوم الاربعاء الموافق 27 أيلول 2023.
ج- الامتحانات العمليّة للطلاب المقبولين في الامتحانات الخطيّة للمسارات التخصصيّة: تربية بدنيّة ورياضيّة، تربية موسيقيّة وتربية فنيّة (فنون تشكيليّة) يومي الخميس والجمعة في 5 و 6 تشرين الأول 2023.

د- الامتحانات الشفهيّة يومي الخميس والجمعة في 12 و 13 تشرين الأول 2023.

هـ- تُقدّم الطلبات الكترونياً Online)) على الرابط:

الفرع الأوّل: bit.ly/pedagogyone
الفرع الثاني: bit.ly/pedagogytwo
و- تُقدّم الطلبات حضورياً في مبنى الفرع الأوّل أو الفرع الثاني اعتباراً من:

- يوم الاثنين الموافق 3 تموز 2023 ولغاية يوم الخميس الموافق 27 تموز 2023 ضمناً

- يوم الاثنين الموافق 4 أيلول 2023 ولغاية يوم الخميس الموافق 21 أيلول 2023 ضمناً

وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع

من الساعة ٩:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً".

 

المستندات المطلوبة:

طلب الإشتراك معبئاً بالمعلومات المطلوبة مطبوعاً وموقّعاً من الطالب (تجدونه على الرابط الالكتروني المعتمد).
إخراج قيد إفرادي أو صورة مصدّقة عنه أو صورة مصدّقة عن الهويّة.
نسخة مصدّقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - أو ما يعادلها (أو طلب الترشيح للعام الدراسي 2022-2023 في حال عدم صدور الشهادات الرسميّة).
صورتان شمسيّتان مصدّقتان من المختار.
طابع أميري تُحددّ قيمته لاحقا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   