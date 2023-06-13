قبلان: لعبة تجميع العشرات لا تفيد لبنان

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وجّه المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان نداء وطنيًا "إلى جميع الحرصاء على لبنان"، جاء فيه: "أنه لبنان بكل آلامه، ولأننا نصر على الشراكة الوطنية فإننا نصر على البعض أن يتنبه إلى نتائج اللعبة الخطيرة غداً، لأن القضية قضية بلد وميثاقية ومكوّن دستوري لا قضية عدد، وإلا إذا اعتمدنا الديموقراطية العددية سنكون أمام لبنان آخر".



وأكّد، أنّ "لعبة تجميع العشرات لا تفيد لتحديد مصير بلد ميثاقي مثل لبنان، وما يحصل، استهداف مباشر للمكوّن الذي حرّر لبنان ودفع الغالي والنفيس في سبيل الشراكة الوطنية".



وشدد على أن "العزل للمكوّن المقاوم الضامن لسيادة لبنان ليس بريئًا وهو غير ممكن مطلقاً".



ورأى قبلان أن "اجتماع الخصومات الفاقعة ضمن فريق واحد بوجه الفريق المقاوم أمر مريب وعجيب وخطير، ولعبة العدد بازار مكشوف ونفخ فارغ".



وأشار، أن "لبنان ليس بضاعةً للبيع، واختيار المواجهة بمباركة روحية كارثة سماوية، والبكاء على أطلال الدول انتهى بالخيبة".



وركّز على أن "تقرير مصير رئاسة الجمهورية اللبنانية لا يكون إلا بتسوية وطنية فقط، ومع إغلاق الجلسة وتلاوة المحضر من دون رئيس يعني دفن المغامرة ويوم آخر"،



وتمنى، "ألا تكون المواجهة السياسية الداخلية امتداداً للمواجهة الخارجية، ومهما يكن سيبقى لبنان رمز الشراكة الوطنية والدولة المركزية وإلى الأبد".