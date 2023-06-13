هذا ما أعلنه الضمان الاجتماعي عن زيادة غلاء المعيشة

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أعلن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعديل أحكام الفقرة أولاً من المذكرة الإعلامية رقم 710 تاريخ 11 أيار وإعطاء جميع المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة ستة ملايين وأربعمائة ألف ليرة لبنانية (٦،٤٠٠،٠٠٠ ل. ل.) بدلاً من ٤٥٠٠٠٠٠ ل.ل. وذلك تنفيذاً للمرسوم رقم ١١٣٤٣ تاريخ 29/5/2023.

أضاف: "أمّا في ما يتعلق بكيفية احتساب الاشتراكات:

فإنه واعتباراً من ٢٦\٤\٢٠٢٣ ومن أجل احتساب اشتراكات المؤسّسات:

يُضاف إلى أساس الأجر الشهري مبلغ ستة ملايين وأربعمائة ألف ليرة (٦،٤٠٠،٠٠٠ ل.ل)

يُضاف إلى أساس الأجر اليومي مبلغ مئتان وستة وأربعون ألف ليرة (٢٤٦،٠٠٠ ل.ل).

وفي حال لم يبلغ الأجر اليومي بعد الزيادة الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي (410000 ل.ل.) يُزاد لتبلغ قيمته أربعمائة وعشرة ألاف ليرة (٤١٠،٠٠٠ ل.ل)".