السعودية وسوريا تتفقان على استئناف مختلف الأنشطة التجارية والتعاون الإقتصادي

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روسيا اليوم: التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، برئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام، والوفد المرافق له، اليوم الاثنين في العاصمة الرياض.



واتفق الجانبان خلال اللقاء، على إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، بالتزامن مع انفتاح سوريا على محيطها العربي.

وأبدى أعضاء الوفد السوري تقديرهم لمواقف السعودية تجاه سوريا وشعبها، مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة.

وبهدا الصدد أعرب الوفد السوري عن رغبة قطاع الأعمال السوري بالدخول للسوق السعودية والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد الجانبان على ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية وتمكين المستثمرين من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

واتفق الجانبان على الحاجة الماسة لإقامة الملتقيات الاقتصادية بما يدفع بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين قدما.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن اللقاء بين الجانبين جرى على هامش مشاركتهم في مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد بالرياض.