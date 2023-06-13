وليد البعريني: نرتقب ان تحصل تطورات اليوم

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

قال عضو تكتل الاعتدال النائب وليد البعريني لـ«اللواء»: قررنا اولا عدم مقاطعة جلسات الانتخاب، وثانيا ان يكون لدينا اسم مرشح للرئاسة صباح الجلسة يوم الاربعاء، ونحن منفتحون على كل الزملاء النواب من مستقلين وتغييريين وغيرهم، ونرتقب ان تحصل تطورات (اليوم) عبر الاتصالات مع النواب الاخرين بحيث قد يزيد عددنا عن العشرة.

وعن النواب الذين تشملهم الاتصالات قال: من التغييريين حليمة قعقور وياسين ياسين وابراهيم منيمنة وهناك بعض المستقلين الاخرين (النائبان اسامة سعد وشربل مسعد)، وسنوسع حلقة التشاور حتى نصل الى توافق على صناعة اسم مرشح للرئاسة.