عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 حزيران 2023

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الأخبار: أربعاء الصدام الرئاسي

هل حصل أزعور على غطاء السنة؟

برّي: لا تأجيل للجلسة إلا إذا طلب البطريرك والأفرقاء

أربعاء الصدام الرئاسي: لا رئيس ولا دورة ثانية

مرضى السرطان رهائن «مكتب الوزير»



الديار: معركة أرقام عشيّة جلسة «البوانتاج» الرئاسي... وأسئلة «اليوم التالي» دون أجوبة

تخوين «القوات» للمتردّدين لم يمنع الكتلة «الثالثة»... وهذا ما سمعته غريو من بري!

زيادة مُقلقة لحالات الإنتحار... «إسرائيل» تكشف خطة حزب الله لاقتحام مدن الجليل؟



نداء الوطن: الأسد وبري وميقاتي يقتطعون حصّة من التصويت السنّي السلبي

أزعور فائز غداً على "الثنائي" والجيش ضمانة خارج الجلسة

النهار: غداً مواجهة الأرقام... والشغور إلى تمدد



اللواء: أزعور مرشحاً: رفض التحدِّي وتعهّد بمشروع عابر للطوائف

بري لـ«اللواء»: تأجيل الجلسة وارد إذا طلب الراعي.. ولودريان الإثنين في بيروت لإقامة طويلة

البناء: التحضيرات لجلسة الغد على قدم وساق… وأزعور يعلن ترشيحه ببيان «لست تحديا»/ بري وجنبلاط للبحث صلة… وباسيل أمام قرار صعب في التيار مع رموز الاعتراض/ اصطفافات كتلة الـ 31 نائباً تبلور بوانتاج التصويت مع الـ 45 لفرنجية والـ 52 لأزعور/



الجمهورية: النصاب سيد جلسة الإنقسام غدًا

جنبلاط لـ الجمهورية: لا شيء يهز علاقتي ببري

l'orient le jour: Présidentielle : le 14 juin, tous les masques vont tomber