أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 13 حزيران 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر فرنسية التوصل إلى اتفاق مع إيران على إطلاق السجناء وعودة بعض الشركات الفرنسية إلى إيران وتحريك حسابات إيرانية في عدد من المصارف الفرنسية. وقالت إن التقدم على المسار الأميركي الإيراني فتح الطريق للاتصال بين الرئيسين الفرنسي والإيراني الذي تمّ خلاله رسم الخطوط العريضة للاتفاق.



خفايا

قال مصدر نيابي إن الأميركيين الذين يلوّحون بالعقوبات على الرئيس نبيه بري إذا تم تعطيل نصاب الدورة الثانية في جلسة الغد، يبدو أنهم لا يعرفون لبنان ولا الرئيس بري، أو أن الذين يتحدّثون باسمهم وينقلون عنهم يكذبون. والتهويل لا ينفع أما العقوبات فإذا جاءت سوف تلقى رداً مناسباً.

اللواء: أسرار

همس

تملك جهات لبنانية معلومات قوية عن فرصة جديدة للتوصل إلى إحياء الإتفاق النووي بين واشنطن وطهران..



غمز

صُدم نائب شمالي بما نُقل إليه من قبل مرجعية ناشطة من دعوة للتصويت إلى مرشح من غير خطه وتوجهه..

لغز

من بين الخيارات التي يخطط حزب بارز لاستدراكها إمكانية تكاد تكون حاصلة، وهي انتهاء مفاعيل مار مخايل مع فريق مسيحي وازن..





نداء الوطن: خفايا

دعا بعض النواب إلى التنبّه خلال جلسة 14 حزيران الانتخابية، خلال تلاوة أسماء المرشحين التي ستدوّن على الأوراق الصغيرة، بعدما كشف نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي لـ»نداء الوطن» أنّه «زعبر» أمام صندوق الإقتراع... أهمل الاسم وقال «ورقة بيضا».

في حال وجد «الثنائي» وحلفاؤه أنه لا إمكانية لتأمين 43 نائباً لتعطيل الدورة الثانية، فإن السيناريو المقترح لتطيير هذه الدورة هو في نزول نبيه بري عن كرسي رئاسة المجلس ومغادرة القاعة دون إغلاق الجلسة، فهل يمكن أن يبادر نائبه إلياس بوصعب الى ترؤس الجلسة بدلاً منه؟

يعمل حزب فاعل على رصّ صفوفه قبل الانتخابات الرئاسية لكي يكون جزءاً من التسوية وقد باشر اتصالاته بنائب كان قد خرج من صفوفه من أجل استعادة حجم الكتلة.