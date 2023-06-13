"الثنائي": هي جلسة اسقاط ترشيح جهاد أزعور... الكتلة النيابية الرخوة التي تؤيده ستتفكك

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

كان لأوساط "الثنائي" تقييم لافت ليوم 14 حزيران.

في رأي هذه الأوساط أنه "لا جديد، وقد تم تحميل الجلسة اكثر مما تحتمل". وقالت "هي جلسة اسقاط ترشيح جهاد أزعور. وهي جلسة ترشيحه من دون نتيجة. هناك مرشح تم تفخيخه بهدف "تطيير" الجلسة، لكن المتوقع "تطيير" ترشيحه مقابل استمرار مرشحنا. والكتلة النيابية الرخوة التي تؤيده ستتفكك بينما تزيد كتلتنا صلابة. سينقص عدد النواب من مؤيديه بينما سيرتفع عدد مؤيدي مرشحنا".

وحسب عمليات حسابية تولاها الثنائي، قالت المصادر "ان المتوقع ان يحصل ازعور على ما يقارب الخمسين صوتاً او ما يزيد عليها بقليل، والرقم ذاته سيحققه مرشحنا، وستبقى الامور على حالها. ولو حصل أزعور على 65 في الدورة الاولى، وهذا مستحيل، فلن يحدث اي تغيير"، على حد تعبير هذه الاوساط التي رمت شبهة على "استمرار إتفاق المعارضة على ازعور".

وخلصت الى القول "لا احد لديه سيناريو بعد جلسة 14 حزيران، وأزعور سينسحب من المنافسة، ونعيد نحن تقييم الوضع. ونحن متمسكون بترشيح فرنجية".