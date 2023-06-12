المجلس التنفيذي لأوجيرو: نرجئ اتخاذ أي قرار الى الاسبوع

A + A -

ارجأ المجلس التنفيذي لنقابة لأوجيرو ارجأ إتخاذ أي قرار الى الاسبوع المقبل وابقى اجتماعاته مفتوحة.

وعقد اجتماعا عرض فيه، بحسب بيان، "المستجدات في موضوع تحسين رواتب وتقديمات العاملين في الهيئة، وتوقف المجلس عند التباطؤ الذي يشهده مسار مطالب نقابة اوجيرو وخاصة لإعادة تقييم الرواتب والمنح المدرسية والصحية وذلك للحفاظ على كرامة العاملين في الهيئة، وتفاجأ المجلس التنفيذي بالتقاذف الحاصل بين الوزارات لجهة التنصل من مسؤولية تأمين الاعتمادات للهيئة ورمي التاخير على الاخرين".

وإستنكر "التغافل عن مستحقات العاملين في الهيئة وتصرف المسؤولين وكأنه بالمازوت وحده تعمل أوجيرو في حين أن الاساس هو الكادر البشري الذي يؤمن استمرارية الخدمة"، كما وتخوف من "التسويف والمماطلة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى للاجور والمساعدات الاجتماعية علماً ان هذا الامر يعتبر من المسلمات الا اذا كان وراء الاكمة ما ورائها لجهة عرقلة عمل اوجيرو لصالح جهات اصبحت معلومة للقاصي والداني"، واعلن انه "نظراً للوضع الاستثنائي الدقيق والحساس خلال هذا الاسبوع على كافة الاصعدة، فإن المجلس التنفيذي يرجئ اتخاذ أي قرار الى الاسبوع المقبل ويبقي اجتماعاته مفتوحة".