living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المجلس التنفيذي لأوجيرو: نرجئ اتخاذ أي قرار الى الاسبوع

12
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ارجأ المجلس التنفيذي لنقابة لأوجيرو ارجأ إتخاذ أي قرار الى الاسبوع المقبل وابقى اجتماعاته مفتوحة.

وعقد اجتماعا عرض فيه، بحسب بيان، "المستجدات في موضوع تحسين رواتب وتقديمات العاملين في الهيئة، وتوقف المجلس عند التباطؤ الذي يشهده مسار مطالب نقابة اوجيرو وخاصة لإعادة تقييم الرواتب والمنح المدرسية والصحية وذلك للحفاظ على كرامة العاملين في الهيئة، وتفاجأ المجلس التنفيذي بالتقاذف الحاصل بين الوزارات لجهة التنصل من مسؤولية تأمين الاعتمادات للهيئة ورمي التاخير على الاخرين".

وإستنكر "التغافل عن مستحقات العاملين في الهيئة وتصرف المسؤولين وكأنه بالمازوت وحده تعمل أوجيرو في حين أن الاساس هو الكادر البشري الذي يؤمن استمرارية الخدمة"، كما وتخوف من "التسويف والمماطلة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى للاجور والمساعدات الاجتماعية علماً ان هذا الامر يعتبر من المسلمات الا اذا كان وراء الاكمة ما ورائها لجهة عرقلة عمل اوجيرو لصالح جهات اصبحت معلومة للقاصي والداني"، واعلن انه "نظراً للوضع الاستثنائي الدقيق والحساس خلال هذا الاسبوع على كافة الاصعدة، فإن المجلس التنفيذي يرجئ اتخاذ أي قرار الى الاسبوع المقبل ويبقي اجتماعاته مفتوحة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   