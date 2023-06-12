الحلبي بحث مع سفير تونس في العلاقات الثقافية والتعاون التربوي بين البلدين

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إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، سفير تونس بورواي الإمام يرافقه القائم بالأعمال بالنيابة رضا شهيدية، وتناول البحث العلاقات الثقافية والتعاون التربوي والتبادل الجامعي بين البلدين.

وتسلّم الحلبي من السفير الإمام دعوة من نظيره التونسي للمشاركة في المنتدى العربي للسياسات التربوية بعنوان تمويل التعليم، بمشاركة وزراء التربية والتعليم العرب وهو المنتدى الذي تستضيفه تونس في تموز المقبل.

وعرض السفير التونسي إمكان تجديد العمل بمذكرة التفاهم وبرنامج المنح الجامعية.

ورحب الوزير الحلبي بالسفير والقائم بالعمال مؤكداً "عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين والبلدين، وأن تونس لها منزلة خاصة في القلب". وعبر عن تقديره للشعب التونسي و"للإنفتاح الثقافي والفكري الذي يضاف إلى صلات القربى بين الشعبين".

وأعطى الحلبي توجيهاته "لإعداد تجديد الإتفاقية وتطويرها بما يخدم الأجيال في الدولتين"، أملاً توقيعها على هامش المنتدى، وشدد على "أهمية تطوير التعاون القائم بين الباحثين والجامعات"، شاكرا تونس على "تخصيصها عدداً إستثنائياً من المنح الجامعية للطلاب اللبنانيين بعد إنفجار مرفأ بيروت"، وأمل أن "يكرس إتفاق التعاون كل الجوانب العلمية والتخصصية".