living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إضراب تحذيري لعمال ومستخدمي "كهرباء لبنان"!

12
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت نقابة عمال ومستخدمين مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب التحذيري والاعتصام والتوقف عن العمل داخل كافة مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الثلثاء الواقع في 13/6/2023 ولغاية نهار الخميس في 15/6/2023 ضمناً.

يستثنى من الإضراب أقسام الصيانة والاستثمار في معامل الإنتاج ومحطات التحويل الرئيسية.

وأصدرت بياناً جاء فيه:

"عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها اليوم الاثنين الموافق 12/6/2023 لتقييم الأمور المستجدة بالمطالب العمالية:

-الاستشفاء والطبابة:

تؤكد النقابة على ما ذكرته في بيانها السابق والمتعلق بالشق الأول من تحضير دفتر شروط لشركة تأمين صحي واستشفائي وليس لشركة Management وتلفت النظر انه لا يمكن الاجتماع بالمديرية الإدارية إلا بوجود المراقب العام كونها طرف في النزاع على دفتر الشروط المُعرقل تحضيره لغاية الآن.

أما في الشق الثاني ومنعاً للاصطياد بالماء العكر، فان النقابة قد شكرت سعادة المدير العام على الجهد الذي بذله شخصياً مع الحالة الطبية للمدير المالي (في كتابها المسجل لدى أمانة سر المديرية العامة رقم 1336 تاريخ 23/5/2023)، وتذكر بأن العمال والمستخدمين ما زالوا لتاريخه يتعرضون للذل والإهانة في المستشفيات والمختبرات.

-الدعم المالي:

تتأسف النقابة لعدم ذكر الدعم المالي وفق خطة الطوارئ الوطنية للنهوض بقطاع الكهرباء والاستشفائي في وثيقة الإحالة المرسلة الى المديرية الإدارية بل جرى التسويف باتهام النقابة بادعاءات غير صحيحة .... متناسية دفع رواتب العمال والمستخدمين التي لا نعرف عنها شيئاً حتى تاريخه، هل أن الدعم المالي أصبح بخبر كان أمام ما يُحاك من إدخال بند في موازنة 2023 لصالح شركات مقدمي الخدمات يساوي أضعاف الدعم المالي للعمال والمستخدمين، أمام هذا الوضع المعيشي والاقتصادي والاستشفائي والمالي المذري الذي وصلوا إليه عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان والوعود المتكررة من دون جدوى".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   