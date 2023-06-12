إضراب تحذيري لعمال ومستخدمي "كهرباء لبنان"!

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أعلنت نقابة عمال ومستخدمين مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب التحذيري والاعتصام والتوقف عن العمل داخل كافة مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الثلثاء الواقع في 13/6/2023 ولغاية نهار الخميس في 15/6/2023 ضمناً.

يستثنى من الإضراب أقسام الصيانة والاستثمار في معامل الإنتاج ومحطات التحويل الرئيسية.

وأصدرت بياناً جاء فيه:

"عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعها اليوم الاثنين الموافق 12/6/2023 لتقييم الأمور المستجدة بالمطالب العمالية:

-الاستشفاء والطبابة:

تؤكد النقابة على ما ذكرته في بيانها السابق والمتعلق بالشق الأول من تحضير دفتر شروط لشركة تأمين صحي واستشفائي وليس لشركة Management وتلفت النظر انه لا يمكن الاجتماع بالمديرية الإدارية إلا بوجود المراقب العام كونها طرف في النزاع على دفتر الشروط المُعرقل تحضيره لغاية الآن.

أما في الشق الثاني ومنعاً للاصطياد بالماء العكر، فان النقابة قد شكرت سعادة المدير العام على الجهد الذي بذله شخصياً مع الحالة الطبية للمدير المالي (في كتابها المسجل لدى أمانة سر المديرية العامة رقم 1336 تاريخ 23/5/2023)، وتذكر بأن العمال والمستخدمين ما زالوا لتاريخه يتعرضون للذل والإهانة في المستشفيات والمختبرات.

-الدعم المالي:

تتأسف النقابة لعدم ذكر الدعم المالي وفق خطة الطوارئ الوطنية للنهوض بقطاع الكهرباء والاستشفائي في وثيقة الإحالة المرسلة الى المديرية الإدارية بل جرى التسويف باتهام النقابة بادعاءات غير صحيحة .... متناسية دفع رواتب العمال والمستخدمين التي لا نعرف عنها شيئاً حتى تاريخه، هل أن الدعم المالي أصبح بخبر كان أمام ما يُحاك من إدخال بند في موازنة 2023 لصالح شركات مقدمي الخدمات يساوي أضعاف الدعم المالي للعمال والمستخدمين، أمام هذا الوضع المعيشي والاقتصادي والاستشفائي والمالي المذري الذي وصلوا إليه عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان والوعود المتكررة من دون جدوى".