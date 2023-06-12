الإعلامي سامي كليب: هذا ما قاله لي الرئيس عون عن العتب على حزب الله واللقاء مع الرئيس الأسد...

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كتب الإعلامي سامي كليب سلسلة تغريدات على "تويتر"، أورد فيها ما جاء في حوار دار بينه وبين الرئيس العماد ميشال عون صباح اليوم.

وقال كليب: "سألت اليوم الرئيس ‎ميشال عون اليوم كيف الخروج من الانسداد الرئاسي وعن احتمال عودة تقارب التيار مع ‎حزب الله.

وأوضح: "بدا عون عاتبًا على الحزب وقال: انا لم اقصر معهم، لا في حرب تموز ولا في الحرص على المقاومة ولا في مواجهة داعش".

وأضاف كليب: قلت كيف الخروج من هذه المشكلة، فاجاب ‎الرئيس عون : نحن لم نبدأ بها، والديمقراطية تفترض حرية الخيار، وعلى الطرف الاخر ان يخطو الخطوة الاولى صوب الحل.

ثم سألته عن لقائه بالرئيس ‎الاسد وعما اذا كانت سوريا تضغط لانتخاب ‎فرنجية، قال الرئيس عون: "لم اشعر بأي ضغط، ولم نتطرق الى هذه القضية الا على نحو عابر ، والرئيس السوري قال لي اكثر من مرة إنهم لا يتدخلون بالرئاسة ولا يريدون التدخل".