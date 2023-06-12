الإعلامي سامي كليب: هذا ما قاله لي الرئيس عون عن العتب على حزب الله واللقاء مع الرئيس الأسد...

كتب الإعلامي سامي كليب سلسلة تغريدات على "تويتر"، أورد فيها ما جاء في حوار دار بينه وبين الرئيس العماد ميشال عون صباح اليوم.
وقال كليب: "سألت اليوم الرئيس ميشال عون اليوم كيف الخروج من الانسداد الرئاسي وعن احتمال عودة تقارب التيار مع حزب الله.
وأوضح: "بدا عون عاتبًا على الحزب وقال: انا لم اقصر معهم، لا في حرب تموز ولا في الحرص على المقاومة ولا في مواجهة داعش".
وأضاف كليب: قلت كيف الخروج من هذه المشكلة، فاجاب الرئيس عون : نحن لم نبدأ بها، والديمقراطية تفترض حرية الخيار، وعلى الطرف الاخر ان يخطو الخطوة الاولى صوب الحل.
ثم سألته عن لقائه بالرئيس الاسد وعما اذا كانت سوريا تضغط لانتخاب فرنجية، قال الرئيس عون: "لم اشعر بأي ضغط، ولم نتطرق الى هذه القضية الا على نحو عابر ، والرئيس السوري قال لي اكثر من مرة إنهم لا يتدخلون بالرئاسة ولا يريدون التدخل".