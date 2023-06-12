living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عقل ينشر e-mail للمرة الأولى.. "فلتان مصرف لبنان"

12
JUNE
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غرد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً:

“هذا e-mail أنشره للمرة الأولى، والهدف: تبيان فلتان مصرف لبنان وخروجه عن القوانين ومخالفته القواعد المالية الدولية.

-الرسالة موجهة الى شركة ECIFFICE المؤسسة بأموال رياض سلامة Amanior وإدارة Anna Kosakova والدة إبنته.

-الرسالة تمنح Anna Kosakova حق تمثيل مصرف لبنان. -علي نحلة مسؤول IT يمنح حقوق تمثيل مصرف لبنان بتكليف من سلامة.

-حققت ECIFFICE ٥ ملايين دولار من مصرف لبنان. -وافق أعضاء المجلس المركزي الحاليين والسابقين على الصفقة.

-تتحمل الدوائر القانونية والمحاسبية والتدقيق المالي والتحويل والقطع والعمليات… مسؤولية الإختلاس. -هذه جرائم إختلاس، تبييض أموال، إنتحال صفة، إحتيال، إثراء غير مشروع وتزوير.

 

-القضاء اللبناني المختص يعرف هذه التفاصيل… ولم يوقفهم حتى الساعة.

-معظم إعلام لبنان مُرتشي، وسط غياب كامل لهيئات الرقابة المالية والبرلمانية. *كل التعويل على قضاء أوروبا لإعادة حقوق الأوادم… نحن نلاحقهم وسننتصر.”

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   