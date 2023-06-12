عقل ينشر e-mail للمرة الأولى.. "فلتان مصرف لبنان"

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غرد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً:

“هذا e-mail أنشره للمرة الأولى، والهدف: تبيان فلتان مصرف لبنان وخروجه عن القوانين ومخالفته القواعد المالية الدولية.

-الرسالة موجهة الى شركة ECIFFICE المؤسسة بأموال رياض سلامة Amanior وإدارة Anna Kosakova والدة إبنته.

-الرسالة تمنح Anna Kosakova حق تمثيل مصرف لبنان. -علي نحلة مسؤول IT يمنح حقوق تمثيل مصرف لبنان بتكليف من سلامة.

-حققت ECIFFICE ٥ ملايين دولار من مصرف لبنان. -وافق أعضاء المجلس المركزي الحاليين والسابقين على الصفقة.

-تتحمل الدوائر القانونية والمحاسبية والتدقيق المالي والتحويل والقطع والعمليات… مسؤولية الإختلاس. -هذه جرائم إختلاس، تبييض أموال، إنتحال صفة، إحتيال، إثراء غير مشروع وتزوير.

-القضاء اللبناني المختص يعرف هذه التفاصيل… ولم يوقفهم حتى الساعة.

-معظم إعلام لبنان مُرتشي، وسط غياب كامل لهيئات الرقابة المالية والبرلمانية. *كل التعويل على قضاء أوروبا لإعادة حقوق الأوادم… نحن نلاحقهم وسننتصر.”