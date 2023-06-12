بيان مطول من جهاد أزعور: ماذا قال عن التغيير والمشاكل والحوار؟

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أصدر الوزير السابق جهاد أزعور بياناً، جاء فيه التالي:

"أودّ بدايةً أن أشكر الأحزاب والكتل السياسية والسادة النواب المستقلين والتغييريين الأفاضل، الذين التقوا على تسميتي مرشحاً وسطياً جامعاً لمنصب رئاسة الجمهورية، في مرحلة هي من الأكثر دقة ًوصعوبة في تاريخ وطننا الحبيب.

لا تخفى على اللبنانيين واللبنانيات حدة الإنقسامات السياسية اللبنانية عموماً، ولا تلك المتعلقة باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. خصوصاً. من هنا أبدأ.

لا أريد لترشيحي أن يكون تقاطع الحد الأدنى بين مواقف ومشاريع القوى السياسية المختلفة، بل تلاقي الحد الأقصى بين أحلام اللبنانيين واللبنانيات بوطن نستحقه جميعًا، سيداً حراً مستقلاً مزدهراً.

وطن نستطيع فيه أن نستعيد تألق التجربة اللبنانية المهددة بالاندثار، بمعناها وصورتها ومؤسساتها وعناوين نجاحها كافةً.

لست سليل عائلة سياسية عريقة، مع الاحترام الكامل لهذا المكوّن من مكوّنات نسيج حياتنا السياسية.

ولا أنا ابن تجربة حزبية مع الاحترام الكامل للأحزاب اللبنانية من دون استثناء. ولست بطل طائفة في مواجهة طائفة أو طوائف أخرى. أنا ابن هذه التجربة اللبنانية التي سمح زمن ازدهارها لأسرتي أن تستثمر في تعليمي، وسمحت لي تقاليدها المنحازة إلى أولوية التحصيل العلمي بأن آخذ الخيارات التي أخذتها، وسمح لي تراثها الثقافي المتعدد بأن أكتسب ما يلزم من مواصفات الانفتاح والتلاقي.

جهاد أزعور ليس تحدياً لأحد.

التحدي الوحيد لنا جميعاً هو تحدي استعادة هذه التجربة، بكل ما تحتاج إليه من إصلاحات، لكي تتوافر للأجيال المقبلة، الشروط التي توافرت لي، بدل أن ننتهي بأجيال يائسة تحملها إلى دول الغرب والشرق إحدى أخطر موجات الهجرة في تاريخ لبنان الحديث.

إن ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات والبحث عن الجوامع المشتركة في سبيل الخروج من الأزمة وتوظيف كل ما أوتينا جميعًا من خبرة ومخيّلة وإرادة للعودة إلى طريق التقدم.

إن التحديات الاقتصادية العملاقة التي نواجهها، والاضطرابات الاجتماعية الخطيرة التي نعيشها، ليست مجرد مفاهيم مجردة أو إحصاءات وأرقام. إنها تجارب يومية مُرّة يعيشها اللبنانيون، موحّدين بالتعب والقلق والخوف من المستقبل. إنها قصص الكفاح اليومي من أجل تغطية الحد الأدنى من مقوّمات الكرامة الانسانية.



أمام هذا المشهد، لا خيار أمامنا سوى وضع ما يفرّق بيننا جانباً، والتعالي على الاصطفافات والاعتبارات الضيّقة، والاتحاد على هدف واحد مشترك هو إنقاذ بلادنا. إن اللبنانيين الذين قدموا شهادات العرق والدم، ولا يزالون، وخصوصاً جيل الشباب منهم، يستحقون أن تسعى قياداتهم إلى تحصين وحدة البلد بمشروع إنقاذ جامع عابر للطوائف والاصطفافات.



صحيح أن مشاكل لبنان ليست سهلة الحل، لكنها قابلة للمعالجة. طوال تجربتي الإنسانية والعملية، تعلمت أن المشاكل المعقدة لا تحل نفسها بنفسها، ولا تختفي بالتجاهل أو التمني. وفي الوقت نفسه، رأيت بنفسي القدرة الهائلة على التعافي والنمو حين تتوافر الاستراتيجيات الصحيحة وإرادة التغيير الصادقة والارتكاز الى العمل المشترك.

قرأت وسمعت وتابعت الكثير من الكلام على مخاوف البعض من مشاريع عزلٍ تتحضر.

أيها اللبنانيون واللبنانيات، ألا ترون معي أننا ونحن نتلهّى بخطابات الانقسام والتخويف بعضنا من بعض، بات بلدنا برمته معزولاً عن كل مسارات التصالح والتقارب والتحديث الحاصلة في المنطقة؟

كلنا معزولون معاً عن العالم، وكلنا معنيّون بفك عزلة بلدنا ما أمكن.

أريد صادقاً، أن يكون ترشيحي من السادة النواب مُلهماً للأمل لا سبباً للخوف، ومساهمةً في الحل وليس عنصراً يضاف إلى عناصر الأزمة والاستعصاء. وإنني إذ أنتمي إلى مدرسة الحوار والتلاقي، وعائلة اعتمدت الحوار نهجاً، والإيمان بلبنان الواحد المتنوع عقيدةً، والتضحية في سبيل نهوض لبنان الرسالة شرفاً، انطلق من هنا بيد ممدودة ليشمل الحوار جميع المكونات والقوى السياسية الشريكة في الوطن على قاعدة التلاقي لتحقيق إجماع وطني يحتاجه لبنان اكثر من اي وقت مضى.



أنا هنا في مهمة بسيطة وكبيرة في آن واحد، هي الخروج في أسرع ما أمكن من الوضع الشاذ الذي نحن فيه، والتأسيس لمستقبل مزدهر يعود فيه لبنان مصدر إشعاع وريادة بفضل قدرات أبنائه وشبابه العلمية والثقافية.



لدينا تاريخ غني، من المرونة والابتكار والتسامح، وهذا ما يجب علينا الاستثمار فيه لصناعة مستقبلنا معاً. فروح لبنان ونبضه هما شعبه، الذي عبّر في كل مناسبة عن توقه إلى التماسك والوحدة والفرح بهويتنا اللبنانية المشتركة التي تتجاوز أي انتماء إقليمي أو ديني أو سياسي.

لكنّ ترجمة هذا الطموح إلى واقع تحتاج إلى مجموعة مقوّمات، في مقدّمها الاستقلال التام عن أي تدخلات خارجية، وحماية الأرض والسيادة الكاملة، واعادة الأعتبار للدولة ومؤسساتها، والالتزام بالدستور، وتحصين وثيقة الوفاق الوطني من خلال تطبيقها كاملةً بكل مندرجاتها، لكونها المساحة المشتركة الفضلى والقاعدة الحقيقية للعيش معاً. كذلك سأعمل بالتعاون مع الجميع على إعادة وصل ما انقطع مع محيطنا العربي ومع دول العالم الأخرى.



أنا ملتزم بقيادة هذا التغيير ولا يمكنني فعل ذلك بمفردي. أحتاج إلى أن يكون كل لبنانية ولبناني جزءاً من هذه المغامرة، لنعمل يداً بيد من أجل استعادة مجد لبنان وضمان مستقبل مزدهر لنا جميعا. وإن حالفني الحظ، سوف أسعى إلى أن أكون جسر العبور نحو المستقبل، والتصالح، وضمانة العيش الواحد المبني على الثقة والتعاون والانفتاح.

معًا، يمكننا تغيير واقعنا الراهن المقرون بالفشل والمحفوف بخطر الانهيار والتفكك.

معاً يمكننا إعادة بناء لبنان المفخرة والمعجزة"