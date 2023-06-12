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دعوات للتظاهر الأربعاء ضد ممارسات وانتهاكات فصائل أنقرة في ريف الرقة

12
JUNE
2023
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الوطن السورية: بينما دعا نشطاء للتظاهر في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي في المناطق المحتلة بريف محافظة الرقة شمال شرق سورية لمطالبتها برفع الظلم والنهب والسرقات عن المواطنين، اعتقل مسلحو ميليشيا «الشرطة العسكرية» ضمن ميليشيات ما يسمى «الجيش الوطني» الموالي لتركيا 7 أشخاص بينهم امرأة بعد ساعات من ترحيلهم من الأراضي التركية عبر معبر رأس العين شمال الحسكة.

 

فقد دعا ناشطون في المناطق التي تحتلها القوات التركية وتسيطر عليها الميليشيات المسلحة الموالية لها في شمال شرق سورية والتي يُطلق عليها اسم «منطقة نبع السلام» في بيان نقلته وكالة «أنباء آسيا» أمس، للخروج في تظاهرات سلمية، حتى رفع الظلم والنهب والسرقات عن المواطنين، من قبل تلك الميليشيات.


واعتبر الناشطون في بيانهم، أن التظاهرات هي الحل ثم الاعتصام الدائم حتى تحقيق المطالب، حيث حددوا بعد غد الأربعاء تاريخاً للتظاهرة الأولى لتحقيق مجموعة مطالب، المتمثلة بحل ما تسمى «المكاتب الاقتصادية» في منطقة تل أبيض وسلوك بريف الرقة الشمالي ورفع يد كل الميليشيات عن الحياة المدنية للناس سواء المعابر أم المواسم الزراعية أو المازوت والصوامع وتخفيض رسوم معبر تل أبيض أسوة بباقي المعابر في الشمال السوري من دون أي تدخل من تلك الميليشيات.

الوطن السورية
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