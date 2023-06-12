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أسرار الصحف ليوم الأثنين 12 حزيران 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقف مصدر دبلوماسي أمام مضمون المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري خارجية السعودية وأميركا حول سورية من إفساح أميركي أمام السعودية لترجمة رؤيتها حول سورية دون تأييدها، لكن دون محاولة تعطيلها، ما يعني أن هناك انفراجات مقبلة في سورية يترجمها لقاء الرياض للوزيرين السعودي والسوري.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

دخلت مرجعية روحية غير مارونية بقوة على الاستحقاق الرئاسي من خلال التواصل مع نواب من أجل عدم الخروج عن الاجماع المسيحي ما يفسر مدى التجييش الذي تعيشه الساحة المسيحية.

 

تتداول الاوساط السياسية امكانية تحضير ملف قضائي لوزير خدماتيّ في ظل تخلي مرجعيته السياسية عنه وتفاقم المخالفات والارتكابات المالية الموثقة في وزارته وبواسطة أشخاص لصيقين به.

 

حصل عراك وشجار وشتائم في مكتب وزير بين رؤساء الدوائر في الوزارة على خلفية تراخيص تعطيها الوزارة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس

قام وسطاء بمحاولات تبريد الأجواء بين حارة حريك والرابية، وتطويق الفلتان الحاصل على وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك خلال زيارات حصلت للعماد عون والنائب باسيل!

 

غمز

فَقَدَ مسؤول لبناني بارز «سنده» الأول في عاصمة أوروبية معنية بالوضع اللبناني، بعد التغييرات الرئاسية التي حصلت في الفريق المسؤول عن الملف اللبناني!



لغز

يقول وزير سابق أن الفاتيكان طرح فكرة ترشيح شخصية روحية مسيحية لرئاسة الجمهورية إذا كانت هذه الخطوة تُوحّد الموقف المسيحي وتحظى بتأييد الشريك المسلم!

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