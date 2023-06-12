عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 حزيران 2023

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الأخبار: جلسة الرئيس الافتراضي

أزعور تمنّى التأجيل وبري يرفض استقبال جنبلاط... حتى الآن: اجتماعات سعودية - فرنسية عاجلة في باريس



الديار: الرياض لن تخوض معركة كسر حزب الله... «التغييريّون» المتردّدون سيُصوّتون لأزعور

«الثنائي الشيعي»: رئيس بختم أميركي ممنوع! ... صيف من دون رئيس؟!

نداء الوطن: جعجع لـ"نداء الوطن": الممانعة إلى تعطيل النصاب ووسائل أخرى

"الثنائي" بين ناريْن: هزيمة أصوات و"خيانة" حلفاء

اللواء: فرنجية يكشف عن ترشيح برغماتي: التضحية واردة للمرة الثالثة!

حزب الله مع امتصاص صدمة الأربعاء.. وباسيل يصدر أمر اليوم: أزعور



النهار: فرنجية يلهبها... والمنازلة إلى الدورة الأولى



الجمهورية: فرنجية: سأكون رئيسًا لكل اللبنانيين



البناء: الخامنئي يفتح الباب لاتفاقات حول النووي بشروط… والمقداد للقاء ابن فرحان بعد بلينكن / فرنجية: القوات انتخبت مرشح الممانعة في 2016… و«التيار» يرشح ابن المنظومة وأباها/ ثقافة تخويف المسيحيين تجمعهم لاغتيالنا كل مرة… ثم يتقاتلون ويدفع المسيحيون ولبنان الثمن/

l'orient le jour: Rami Adwan, ora(n)ge diplomatique