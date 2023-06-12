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عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 حزيران 2023

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الأخبار: جلسة الرئيس الافتراضي
أزعور تمنّى التأجيل وبري يرفض استقبال جنبلاط... حتى الآن: اجتماعات سعودية - فرنسية عاجلة في باريس

 

 

 


الديار: الرياض لن تخوض معركة كسر حزب الله... «التغييريّون» المتردّدون سيُصوّتون لأزعور
«الثنائي الشيعي»: رئيس بختم أميركي ممنوع! ... صيف من دون رئيس؟!

 

 

 

نداء الوطن: جعجع لـ"نداء الوطن": الممانعة إلى تعطيل النصاب ووسائل أخرى
"الثنائي" بين ناريْن: هزيمة أصوات و"خيانة" حلفاء

 

 

 

اللواء: فرنجية يكشف عن ترشيح برغماتي: التضحية واردة للمرة الثالثة!
حزب الله مع امتصاص صدمة الأربعاء.. وباسيل يصدر أمر اليوم: أزعور

 

 

 


النهار: فرنجية يلهبها... والمنازلة إلى الدورة الأولى

 

 

 


الجمهورية: فرنجية: سأكون رئيسًا لكل اللبنانيين

 

 

 


البناء: الخامنئي يفتح الباب لاتفاقات حول النووي بشروط… والمقداد للقاء ابن فرحان بعد بلينكن / فرنجية: القوات انتخبت مرشح الممانعة في 2016… و«التيار» يرشح ابن المنظومة وأباها/ ثقافة تخويف المسيحيين تجمعهم لاغتيالنا كل مرة… ثم يتقاتلون ويدفع المسيحيون ولبنان الثمن/

 

 

 

 

l'orient le jour: Rami Adwan, ora(n)ge diplomatique

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