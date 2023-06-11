نائب تغييري: لم تتم دعوتي الى اجتماع نواب التغيير

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أكد النائب الياس جرادة انهم "ضد الاصطفاف وهذه المشهدية هي ترجمة للاصطفاف،" وقال "موقفي لا يزال واضحًا من البداية، وكنت قد طرحت أسماء من ضمنها زياد بارود ولكنني لم اقل انني سأنتخب الأربعاء زياد بارود وقد انتخبه ولا زلت في نفس المنهج".



وقال في حديث لبرنامج "الاحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI " من الأساس دعونا الى عدم تعطيل الجلسات ولنا زميلين لا يزالان في المجلس من اجل ذلك".



واضاف " لن أصوّت بورقة بيضاء ولن أقاطع الجلسات ولن أكون بلا رأي وسأدعم الرئيس الذي يفوز حتى النهاية واذا لم يعمل من أجل الوطن سأنتقده انتقادًا بنّاءً".



وتابع " لم تتم دعوتي الى اجتماع النواب التغييريين للاتفاق الى من سيصوتون في الجلسة وقراري واضح "انا ضد الاصطفاف"".