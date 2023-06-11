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كرامي أعلن موقفه من انتخاب فرنجية

11
JUNE
2023
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شدّد النائب فيصل كرامي على أنه أعلن موقفه منذ 2013 أنه سينتخب سليمان فرنجية، وعن موقف التكتّل قال :" هناك زيارات ستحصل وعلى ضوئها نتخذ قرارنا في التكتّل وسنزور المفتي ونستمع رأيه، ثمّ نتخذ القرار بالاجماع وما تصوت له الاكثرية نسير به".

وقال في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI "لا أرى ان هناك غير فرنجية قادر على الوصول لاستراتيجية دفاعية ولا قادر على ايجاد الحل في موضوع النازحين السوريين".

واضاف "لا تستفزني أي شخصية ولست مسؤولا عن مواقف الآخرين ولا عن موقف الحلفاء، وهل سمع احدهم جعجع كيف يتحدّى ويهدد؟ انا حرّ بخياري وغيري حرّ بخياره ولن نصل الى نتيجة الأربعاء فلنذهب للحوار".

واعتبر ان " أي رئيس يصل في ظل الانقسام العمودي سيدخلنا في ٦ سنوات من المماحكات والصراعات لذلك لنذهب الى الحوار".

وأكد أن " لا رئيس للجمهورية الأربعاء والبلد "ما بيركب بهيدا الشكل" وما يحصل بين القوى المسيحية اتفاق وَهم وعابر والاتفاق الحقيقي ليس اتفاق "اوعا اخيّك " بل "اوعا يوصل سليمان فرنجية"".

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