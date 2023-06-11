"لسنا ذاهبين لا الى خنادق سياسية"... جورج عطالله: حزب الله بلّغنا عبر الاعلام انه تم تبنّي فرنجية

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اعتبر النائب جورج عطالله ان يوم الأربعاء "سيذهب النواب الى عملية ديمقراطية ولسنا ذاهبين لا الى خنادق سياسية ولا الى تحديات".

وقال في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر شاشة الـLBCI "دعونا كـ"تيار" للحوار منذ سنة وكان هذا توجّهنا لأننا كنا ندرك الى أين تتجه الأمور، وحتّى عندما دعا بري للحوار لم نرفض ولكننا هوجمنا من اعلام "أمل" ولم تتجاوب سائر الأطراف مع بري فصُوِّر الامر وكأن الجميع يرفض".

واضاف "حزب الله بلّغنا عبر الاعلام انه تم تبنّي فرنجية بالرغم من ان الاتفاق كان على الا يتمّ اتخاذ قرار بمرشح رئاسي من دون اتفاق معنا كـ"تيار"".

وتابع عطالله"وصلنا الى الخيار الثالث اليوم فالخيار الأول كان فرنجية والثاني معوض وقلنا ان الخيارين غير قادرين على الوصول لذلك طرحنا الخيار الثالث والتقاطع على أزعور ليس موجها ضد احد".

وعن "حزب الله" قال: "ما حدا وقف حد التاني اكتر من التاني" لا بل نحن وقفنا مع "الحزب" اكثر مما وقف معنا والتخلي عن دعم العماد عون خلال ولايته الرئاسية كان اكبر تخلّي عنّا."

واشار الى ان "على الثنائي التنبّه الى ان وضع البلد ليس فيه اكثريات ولا يمكنه التعاطي مع الجميع بهذه الطريقة، وهم يعرفون تمام المعرفة اننا لسنا ضد المقاومة انما ضد طريقة الفرض".



