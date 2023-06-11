living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلدية الغبيري: على "الاونروا " تحمل مسؤولياتها ودفع التكاليف

11
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 اعلن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل ان "البلدية باتت عاجزة عن تحمل عبء تكلفة نقل وجمع النفايات للمخيمات الفلسطينية في الضاحية الجنوبية، وذلك منذ اكثر من ٤٠ عاما"، داعيا منظمة الاونروا "وهي المسؤولة عن ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين الى ان تتحمل مسؤولياتها في هذا المجال وايجاد حل ودفع التكاليف للبلدية التي اصبحت عاجزة عن الاستمرار في تقديم الخدمات، لاسيما في الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة، والتي بالكاد تستطيع فيها البلدية تأمين رواتب العمال والموظفين لديها".

واوضح ان "البلدية تقوم ومن خلال الشركة المعنية، برفع ومعالجة ما مقداره 55 طنا بشكل يومي بتكلفة تصل الى 5.500 دولار اميركي، اي ما يوازي ثلاثة اضعاف موازنة البلدية"، مطالبا الاونروا ب "دراسة الموضوع والرد عليه قبل تاريخ الخامس عشر من شهر حزيران الحالي، والا فان البلدية ستتوقف عن رفع النفايات العائدة لمخيمي برج البراجنة وشاتيلا ومنطقة صبرا".

وذكر الخليل بانه "سبق له ومنذ  اكثر من ثلاثة اشهر وخلال زيارة له لمقرها، قام بإبلاغ المديرة العامة للاونروا في لبنان بان البلدية ستوقف خدماتها حول ازالة النفايات في مخيمي صبرا وشاتيلا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   