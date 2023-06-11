بلدية الغبيري: على "الاونروا " تحمل مسؤولياتها ودفع التكاليف

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اعلن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل ان "البلدية باتت عاجزة عن تحمل عبء تكلفة نقل وجمع النفايات للمخيمات الفلسطينية في الضاحية الجنوبية، وذلك منذ اكثر من ٤٠ عاما"، داعيا منظمة الاونروا "وهي المسؤولة عن ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين الى ان تتحمل مسؤولياتها في هذا المجال وايجاد حل ودفع التكاليف للبلدية التي اصبحت عاجزة عن الاستمرار في تقديم الخدمات، لاسيما في الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة، والتي بالكاد تستطيع فيها البلدية تأمين رواتب العمال والموظفين لديها".

واوضح ان "البلدية تقوم ومن خلال الشركة المعنية، برفع ومعالجة ما مقداره 55 طنا بشكل يومي بتكلفة تصل الى 5.500 دولار اميركي، اي ما يوازي ثلاثة اضعاف موازنة البلدية"، مطالبا الاونروا ب "دراسة الموضوع والرد عليه قبل تاريخ الخامس عشر من شهر حزيران الحالي، والا فان البلدية ستتوقف عن رفع النفايات العائدة لمخيمي برج البراجنة وشاتيلا ومنطقة صبرا".

وذكر الخليل بانه "سبق له ومنذ اكثر من ثلاثة اشهر وخلال زيارة له لمقرها، قام بإبلاغ المديرة العامة للاونروا في لبنان بان البلدية ستوقف خدماتها حول ازالة النفايات في مخيمي صبرا وشاتيلا".