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ثلاثة سيناريوهات لجلسة الاربعاء

11
JUNE
2023
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مقدمة نشرة اخبار OTV المسائية:

ثلاثة سيناريوهات لجلسة الاربعاء:
السيناريو الاول، الا تعقد الجلسة اصلا، إما لسبب طارئ غير منظور، او لعدم اكتمال النصاب لانعقاد الدورة الاولى.
السيناريو الثاني، ان يكتمل النصاب لانعقاد الدورة الاولى، وان يَجري التصويت، ثم ينفرط عقد الجلسة منعا لانعقاد الدورة الثانية.
السيناريو الثالث، ان تعقد الجلسة في دورتيها، وان يكون للبنان اعتبارا من بعد ظهر الاربعاء 14 حزيران 2023 رئيس جديد.
السيناريو الاول محتمل، في ضوء التخوف العام، غير المستند الى وقائع حتى الآن، من حدوث تطورات معينة، امنية او غير امنية تحول دون حصول الجلسة، او في حال قرر ثلاثة واربعون نائبا عدم الحضور الى المجلس في الاساس.
السيناريو الثاني مرجح، بناء على المواقف المعلنة للاطراف الذين يؤكدون الحضور والتصويت لهذا او ذاك من المرشحين او بالورقة البيضاء، وعلى وقع التصريحات الصادرة عن وزراء ونواب ومسؤولي الثنائي، الملوحة بالدستور، بشكل يُفهم منه تطييرا مسبقا للدورة الثانية.
اما السيناريو الثالث فهو الاضعف، او ربما المستحيل، الا اذا حصلت معجزة، وتخلى المتنعنتون عن مواقفهم، وسلموا بالميثاق، وادركوا ولو متأخرين ان التجديد لمنظومة الفساد من بوابة بعبدا لن يمر.
وقبل الدخول في تفاصيل الاخبار، نشير الى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يلقي كلمة الثلاثاء المقبل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي تنقل مباشرة على الهواء.

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