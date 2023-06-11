بالصورة: أين "ناصيف "؟

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صدر عن المديريـة العامة لقـوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامّـة بلاغٌ جاء فيه, "تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: ناصيف الياس زغيب (مواليد عام 1948، لبناني), والذي غادر بتاريخ 10-06-2023، منزله الكائن في محلة غزير-شارع مار الياس إلى جهة مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه. علمًا أنه أصمّ ويعاني صعوبة في النطق والبصر".



وأضاف, "يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة غزير في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 920037-29، للإدلاء بما لديهم من معلومات".