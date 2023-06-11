باسيل في ذكرى مجزرة 13 حزيران: بتبقى جرح عميق بذاكرتنا

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غرد الوزير جبران باسيل في ذكرى مجزرة 13 حزيران التي أودت بحياة طوني فرنجيه وزوجته وابنته و 28 من انصاره :" لمّا الممارسة السياسية بتخرج عن سلّم الأخلاق والقيم، بتوقع الجريمة. الدين بيفتح الباب أمام التوبة والغفران بس ما بيلغي الخطيئة. مجزرة ١٣ حزيران بتبقى جرح عميق بذاكرتنا، وذكرى شاهدة على العنف السياسي وامثولة لتحريم تكرار الجريمة، بمجتمعنا وبوطننا، مهما بلغت درجة الخلاف بيناتنا. يلّي سامحوا كبار، واذا في ناس بعد ما تعلّموا بيبقوا خطر علينا… المهمّ نكون كلّنا على مستوى التضحيات والشهادات "