خريش جالت مع وفد من مكتبها على الرهبانية المخلصية

A + A -

جالت نائب رئيس التيار الوطني الحر الاستاذة مي خريش مع وفد من مكتبها على الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الارشمندريت طوني ديب، والرئيسة العامة للراهبات الباسيليات المخلصيات الأم تيريز روكز، وسلمتهما نص كلمة رئيس "التيار" جبران باسيل في مجلس النواب الإيطالي عن "الهجرة ومسيحيو الشرق".

وزار الوفد غرفة المكرم بشارة أبو مراد وقبره، وكذلك جال مع الراهبات المخلصيات على مشغل الحياكة الخاص بحياكة بدلات الكهنة والأساقفة.

وضم الوفد المحامية ريما سليمان والمحامي رمزي دسوم والمهندس بسام نصر الله والسيد روني جدعون.