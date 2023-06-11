"الرواتب حق مقدس"... متقاعدو "قوى الأمن" يُحذّرون وزير "المال"!

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شددت لجنة مشرفي منطقة الجنوب في تجمع متقاعدي قوى الامن الداخلي على أن "الرواتب حق مقدس لا نستجديه من احد، وحياة عوائلنا لا نقبل أن تكون رهينة التجاذبات السياسية ورحمة المتسلطين الفاسدين الذين تمادوا بقتلنا ظلما وعدوانا". وقالت في بيان: "لسنا معنيين بتأمين الايرادات ولن نستجدي احدا لعقد جلسة تشريعية نراها صعبة الانعقاد على المدى المنظور بسبب غياب حس المسؤولية وانعدام الرحمة والانسانية والانشغالات الاخرى". ودعت السلطة ووزارة المال إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة وتأمين قيمة الرواتب قبل موعدها". وأكّدت انه "لم يعد لدينا ما نخسره او نأسف عليه"، لافتةً الى ان "أولادنا يتضورون جوعا والدولة تنفق الاموال بكل الاتجاهات غير مبالية بحياتنا ومصيرنا". وتابعت، "على وزير المال تقديم التوضيحات اللازمة بهذا الشأن قبل ان تتفلت الامور وتخرج من عقالها ويحصل ما لم يكن بالحسبان، لان ثورة الفقراء آتية لا محالة وهي ستشمل كافة الفئات المهمشة والمعنية بهذا الامر". وختم، "ردنا لن يكون بعيدا ولقمة العيش اهم واولى من كافة الاستحقاقات مهما علا شأنها".