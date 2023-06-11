living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نعيم قاسم: سنصوّت الأربعاء لفرنجية ولكن!

11
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أنه "لدينا اليوم استحقاق ألا وهو انتخاب رئيس للجمهورية، وقد قلنا منذ البداية، إن الوزير سليمان فرنجية هو الشخص المؤهل لأن يكون رئيساً للجمهورية، لأنه يمتلك مواصفات وطنية جامعة، ولديه رؤية سياسية واضحة في الحفاظ على التحرير والاستقلال، ودعم السياسات التي تجعل لبنان في الموقع الصحيح، ولديه رؤية إنقاذية يتعاون مع الآخرين من أجل تثبيتها، ولديه انفتاح على الدول العربية وعلى الدول الأجنبية".

وخلال اللقاء العام للجان العلاقات في منطقة جبل عامل الأولى في صور، أضاف: "حتى في الداخل، فقد سامح فرنجية من قتل والده وعائلته، من أجل أن يقدم نموذجاً كشخص منفتح مع الجميع، وليس لديه مشكلة مع أي أحد، وبالتالي، فإن خيار الوزير فرنجية، هو خيار راقي ومهم، يستطيع أن يقدّم نموذجاً وفائدة في هذا الجو الصعب الموجود في لبنان".

ولفت الشيخ قاسم إلى أن "بعض من رفض الوزير فرنجية، كانوا يقولون ليس لنا معه مشكلة شخصية، ولكن مشكلتنا معه أنه مع حزب الله، وهذا يعني أن هذا البعض لديه معه مشكلة سياسية ليس لأنه مع حزب الله، وإنما لأن الوزير فرنجية لا يدخل بالدم في داخل البلد، ولا يعمل وفق التعليمات الأميركية، ولا يبيع دماء الشهداء، ولا يطعن المقاومة في ظهرها، فهذا هو إشكال البعض في لبنان".


وتابع، "معنى ذلك أن هذا البعض يريد من يواجه، وقد أعلن بعضهم أنه يريد مرشح مواجهة، وهنا نسأل، مواجهة من ولماذا، علماً أن المواجهة يجب أن تكون للاقتصاد المهترئ، وللبلد الذي يزداد وضعه صعوبة، وللفقر الموجود في داخل البلد، وللتعديات الحاصلة على بلدنا من خلال العقوبات ومنع لبنان من أن يتعامل مع دول كثيرة لمصلحة نهضته".

وأكد قاسم اننا "سنشارك يوم الأربعاء في جلسة انتخاب الرئيس، وسنصوّت للوزير فرنجية، ولكن المقدمات التي حصلت حتى الآن بين الأطراف السياسية، أي قبل جلسة الانتخاب، لم تسلك الطريق السليم المبني على التوافق لإنجاز الاستحقاق في موعده، ولذلك من الصعب أن تكون هناك نتيجة".

واستكمل، "أننا متمسكون بالوزير فرنجية لأننا متمسكون بالمواصفات، وقد دعونا إلى حوار، وبعضهم أشكل علينا بأنه كيف ندعو للحوار ونحن متمسكون بالوزير فرنجية، ولكن عندما نجلس معاً، ونعرض الصفات الموجودة لديه، وتعرضون الصفات الموجودة للآخرين، نقاطع هذه الصفات مع بعضها، ونرى من تكون صفات مرشحه أقوى من صفات المرشح الآخر".

وأضاف، "نحن واثقون بما لدينا، ولكن لماذا يخاف البعض في لبنان من الجلوس معنا من أجل أن نناقش، علماً أنه بعد النقاش كل جهة تأخذ قرارها حتى لو كان متعنّتاً، حتى يقال على الأقل أنه جلسنا سوياً وتحاورنا، ولكنهم لا يريدون ذلك، وهم أحرار"، لافتاً الى انه، "هناك من اختار مرشحاً سموه مرشح التقاطعات، وهذا يعني أن هذا مرشح اللحظة المؤقتة، ومرشح التقاطعات لمحاربة المرشح الذي أيدناه، وليس مرشح البرنامج، ولا مرشح الصفات".

وختم قاسم، "الرئاسة ليست لتصفية الحسابات، ولا للاستقواء، بل للانقاذ، ولذا اخترنا المواصفات، ولم نقبل المواجهة والنكد والاستئثار، وعلى كل حال المستقبل سيظهر الحقائق، وسيتبيّن أن ما نقوله هو الحل، وأن ما يقوله بعضهم هو سبب من أسباب تأخير الاستحقاق".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   