"كرمال ما تسكر الدار"... جمعية سطوح بيروت تطلق تيليتون خاص لدعم "دار السعادة للمسنين" في زحلة اليوم الساعة 5

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تطلق جمعية "سطوح بيروت" تيليتون خاص لدعم "دار السعادة للمسنين" في زحلة تحت شعار

#كرمالماتسكر_الدار

هذا الأحد 11 حزيران 2023، بدءًا من الساعة 5 مساءً وحتى منتصف الليل، وسيبث مباشرة من أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في زحلة، على شاشة ال OTV

للتبرع والمساعدة الرجاء اتّباع الخطوات الآتية:

للتحويل المصرفي يمكن استخدام رقم الحساب أدناه:

BLOM Bank:

رقم ال Iban للحوالات بالدولار الأمريكي الفريش:

LB04 0014 0000 3202 3532 3016 2615

Swift : BLOMLBBX

Beneficiary : 3a Stouh Beirut

أو على موقعنا www.stouhbeirut.org

أو عبر OMT Intra

اسم المستلم: "Stouh Beirut"

كما يمكنكم التواصل معنا خلال الحلقة على الارقام التالية:

70385301

70385311

بدعمكم يمكننا مساعدتهم والحفاظ على كرامتهم.

شكرا من القلب على تعاونكم🙏