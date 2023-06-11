"كرمال ما تسكر الدار"... جمعية سطوح بيروت تطلق تيليتون خاص لدعم "دار السعادة للمسنين" في زحلة اليوم الساعة 5

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تطلق جمعية "سطوح بيروت" تيليتون خاص لدعم "دار السعادة للمسنين" في زحلة تحت شعار
#كرمالماتسكر_الدار
هذا الأحد 11 حزيران 2023، بدءًا من الساعة 5 مساءً وحتى منتصف الليل، وسيبث مباشرة من أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في زحلة، على شاشة ال OTV
للتبرع والمساعدة الرجاء اتّباع الخطوات الآتية:
للتحويل المصرفي يمكن استخدام رقم الحساب أدناه:
BLOM Bank:
رقم ال Iban للحوالات بالدولار الأمريكي الفريش:
LB04 0014 0000 3202 3532 3016 2615
Swift : BLOMLBBX
Beneficiary : 3a Stouh Beirut
أو على موقعنا www.stouhbeirut.org
أو عبر OMT Intra
اسم المستلم: "Stouh Beirut"
كما يمكنكم التواصل معنا خلال الحلقة على الارقام التالية:
70385301
70385311
بدعمكم يمكننا مساعدتهم والحفاظ على كرامتهم.
شكرا من القلب على تعاونكم🙏