عناوين الصحف ليوم الأحد 11 حزيران 2023

A + A -

النهار: موجة سيناريوهات عشوائية وجلسة الأربعاء رهن ساعتها

الديار: المعركة على اصوات المترددين... واجواء حامية قبل جلسة الانتخاب

المعارضة تستنفر لضمان تقدم ازعور... وحزب الله ينبه: لا تكرروا الرهانات الخاسرة

غريو تمهد الاسبوع المقبل لزيارة لودريان... والموقف السعودي رمادي



الأنباء الكويتية: توقع اكتمال نصاب الدورة الأولى وتطيير «الثانية»

بدء العد التنازلي لجلسة انتخاب الرئيس.. وترقُّب لموقف فرنجية



الشرق الأوسط السعودية: مؤيدو أزعور يرفضون اتهامهم بـ«تحدي حزب الله»

الحزب دعا داعمي أزعور إلى عدم الذهاب «إلى المزيد من الرهانات الخاسرة»