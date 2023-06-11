حزب الله يعتبر أن "من تقاطعوا لعزله"... سيفشلون

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

واصل "حزب الله" حملته على الفريق الآخر، معتبراً "أنّ مَن تقاطعوا لعزله عبر قطع الطريق على مرشّحه، سيفشلون، داعياً في الوقت عينه إلى الحوار.

وأكّد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أنّه "أمام أزمات البلد المتراكمة يجب أن تكون المرحلة مرحلة إنقاذ وليس الإنقلاب على التوازنات الداخليّة الحسّاسة".

وأشار قاووق من جبيل إلى أنّ "لبنان يحتاج إلى تقاطعات وطنيّة تنقذه من الانهيار وتحصّنه من الفتنة، إلى تقاطعات تصب في المصلحة الوطنيّة لا في مصلحة أشخاص،

ونقول للذين يحمسون والذين يتحمّسون، لا تخطئوا بالحسابات ولا تأخذكم الحماسة الزائدة إلى المزيد من الرهانات الخاسرة". وقال: "الاصطفافات المستجدة في ملف الرئاسة أكّدت هواجسنا الوطنية وفضحت النوايا المبيتة، ومسؤوليتنا الوطنية تفرض علينا تحصين الساحة وقطع الطريق على الفتنة، وإن تبنّي "حزب الله" للحوار غير المشروط سواء على مستوى المشاركين أو المرشحين هو موقف جدي وليس مناورة سياسية أو إعلامية".



بدوره، أشار رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن "أنّنا سنصوت للوزير سليمان فرنجية، وهذا التصويت هو لمرشح طبيعي نحن أعلنا تأييدنا له، وهو مرشّح له تاريخه السياسي، والذين يصوّتون له هم حلفاؤه منذ فترة طويلة، وتربطنا به علاقة راسخة منذ فترة طويلة. في مقابل مرشح تم التقاطع عليه قبل أيّام من قبل جهات بعضها كان قد وضع فيتو على ترشيحه، وبعضها كتب فيه ما لا يمكن أن يسمح لهم بتبنّي ترشيحه،