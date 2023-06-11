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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

وعلى محور اخر تواصلت الاتصالات بين نواب صيدا : عبد الرحمن البزري، واسامة سعد، وشربل مسعد، ونواب من التغيير ومستقلين للتصويت لمرشح غير جهاد ازعور او سليمان فرنجية.

ولم يستبعد ان يتفقوا على عبارة او الورقة البيضاء، مع العلم انهم يرغبون بالتصويت لزياد بارود مع اخرين.

كذلك لم يتوصل النواب التغييريون: بولا يعقوبيان، فراس حمدان، ملحم خلف، نجاة صليبا، وياسين ياسين الى موقف نهائي امس. بينما صار معلوما ان الياس جرادة وحليمة القعقور وسنتيا زرازير يعارضون ازعور وفرنجية في ان معا.