"الثنائي": ذاهبون الى الجلسة ومستعدون لكل شيء

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في ظل هذا المشهد المحموم قال مصدر نيابي بارز في الثنائي الشيعي امس لـ«الديار» : «ان جلسة الانتخاب قائمة وكل فريق يتحضّر لها .

ومن المرجح ان تكون نتيجتها كنتائج الجلسات السابقة، لكنها تختلف عنها بوجود مرشح جدي هو سليمان فرنجية ومرشح منافس تقاطعت عليه اطراف عديدة غير متجانسة، وكانت الثقة بين بعضها معدومة، اما نحن فخيارنا واضح ومتين ويعكس توجها واحدا بين كل اطرافه».

واضاف «نحن ذاهبون بكل جدية الى الجلسة ومستعدون لكل شيء، ولممارسة حقنا الدستوري بكل تفاصيلها».

وحول الارقام والتسريبات قال المصدر «يبدو ان احدا من المرشحين لن يحصل على ٦٥ صوتا، وهناك ٢٧ نائبًا في المساحة الرمادية لم يحسموا موقفهم او ذاهبون بخيارات اخرى».